Schuss auf Sicht
Rätsel um tote Ziegen: Zweiter DNA-Test stellt Pitztaler Fall auf den Kopf
Der betroffene Arzler Bauer und sein Sohn trauern um „Schneeflocke“, eine der getöteten Ziegen.
© Parth
Anfang September sorgte ein „Schuss auf Sicht“ für Aufregung in Tirol. Ein Wolf ohne gültigen Abschussverordnung erlegt worden. Der Aufschrei, als ein DNA-Test einen Goldschakal als Verursacher ausmachte, war umso größer. Ein zweites Gutachten weist nun doch einen Wolf einer italienischen Population nach.
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