Weiterer Rückschlag für Russell im WM-Kampf: „Besonders frustrierend“

Die ohnehin vagen WM-Hoffnungen von George Russell sind rapide gesunken. Am vergangenen Wochenende musste der Engländer beim Formel-1-GP von Bahrain in Sepang seinen Mercedes wegen eines Motorschadens wenige Runden vor dem Ende auf Platz drei liegend abstellen. Wie Teamchef Toto Wolff nun vor dem Grand Prix von Singapur am Sonntag bestätigte, erhält Russell wegen regelwidrigen Wechsels der Power Unit eine Strafe und muss vom Ende des Feldes auf dem Straßenkurs starten.