Im Rampenlicht: Wenn der Film ruft, ist Markus aus Wörgl zur Stelle

Markus Granbacher wirkt seit sechs Jahren in zahllosen Film- und Fernsehprojekten mit und versteht es, sich auf Branchenportalen gut zu vermarkten. Unlängst mietete er einen Kinosaal, um Freunden und Bekannten den Kurzfilm „Ruin Drive“ in Form einer Österreich-Premiere zu zeigen. Denn auch da spielt er mit.

Wörgl – Vor rund sechs Jahren verkaufte Markus Granbacher sein IT-Unternehmen. Seither widmet er sich leidenschaftlich Film und Fernsehen. „Ich stand in rund 80 Produktionen vor der Kamera“, sagt der Wörg­ler. Ob als Komparse oder Kleindarsteller, Granbacher wirkte sowohl in Serien wie „Der Bergdoktor“ und „Watzmann ermittelt“ als auch in TV- und Kinofilmen, Musikvideos und Werbeclips mit.

Seit zwei Jahren bezeichnet er sich als „bezahlter Schauspieler, und das ganz ohne Ausbildung“. Als freier Dienstnehmer arbeitet er zudem in einem Getränkemarkt. Granbacher ist immer verlässlich zur Stelle, wenn Produktionen anfragen. Auch wenn er dafür finanziell gesehen oft nur einen Spesenersatz erhält. So wie bei einem seiner aktuellsten Projekte, dem knapp 40-minütigen bayerischen Roadthriller „Ruin Drive“.

Kinosaal gemietet

Der 53-Jährige hat darin als zwielichtiger Schrottplatzbesitzer eine längere Sprechrolle. Der Wörgler ließ sich nicht lumpen und mietete einen Kinosaal im Cineplexx Wörgl, um Freunde und Bekannte zur Österreich-Premiere einzuladen. Auch wenn einige der Zuseher kleinere Unstimmigkeiten in dem mit vielen Toten gespickten Film entdeckten, siegte er unlängst beim Berlin Indie Film Festival in der Kategorie „Best Short Film – German Production“.

Markus Granbacher in einigen seiner Rollen open_in_full © Granbacher © Granbacher © Granbacher

Soldat bei „Bibi Blocksberg“

Rund 100 Drehtage im Jahr hat Markus Granbacher laut eigenen Angaben. Und für immer mehr gebe es inzwischen auch ein Honorar von mehreren Hundert Euro. Granbacher weiß, dass es auf Branchenportalen im Internet auf die richtige Präsentation und Vermarktung ankommt. Der ehemalige IT-ler hat zahlreiche seiner Auftritte in einem Showreel (Demoband) zusammengeschnitten, um sein ­Potenzial zu zeigen. Auch Autogrammkarten ließ er sich drucken.