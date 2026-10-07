Experten im Austausch
Premiere in Reutte: Chirurgische Schule Ulm tagte erstmals in Österreich
Die TeilnehmerInnen des Symposiums „Ulmer Schule meets Reutte/Tirol“ mit ihren Begleitpersonen, darunter auch der Ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses, Primar Wolfgang Schlosser (vorne 3.v.r.).
© BKH Reutte/Fotostudio René
Von robotischen Operationen bis zu neuen Ansätzen in der Wundbehandlung: Beim Symposium der Chirurgischen Schule Ulm am Bezirkskrankenhaus Reutte tauschten sich 22 Chirurginnen und Chirurgen über aktuelle Entwicklungen und Qualitätsstandards in ihrem Fachgebiet aus.
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