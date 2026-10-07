Mädchen fiel in Berlin aus drittem Stock, Mann fing es auf

Ein Mädchen ist in Berlin aus dem dritten Stock eines Hauses gefallen und von einem Mann aufgefangen worden. Die Sechsjährige kam am Dienstagabend mit Schürfwunden an den Beinen zur Beobachtung in ein Spital, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen war demnach im dritten Stock einer Unterkunft für wohnungslose Menschen von innen auf das Fensterbrett geklettert und hatte sich dann außen vom offenen Fenster heruntergelassen. Dabei stürzte das Kind ab.