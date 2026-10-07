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Starker Anstieg der Legionellen-Infektionen: Todesfälle in Innsbrucker Altenheimen
Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise im Wasser vorkommen. Problematisch werden sie, wenn sie sich in technischen Wassersystemen stark vermehren.
© FEDERICO GAMBARINI
In Innsbruck gab es heuer mehr Legionellen-Infektionen als im Vorjahr. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Maßnahmen seien ergriffen worden, das Thema werde ernst genommen. Was die zuständigen Stellen aber erst auf Nachfrage kommunizieren: Es gab Tote. Und offenbar wiederholt Fälle in einem privaten Altenheim.
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