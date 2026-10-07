Dreierkoalition will liefern
Trotz SPÖ-Krise: Regierung gibt sich optimistisch und betont gute Zusammenarbeit
Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) vor dem Ministerrat am Mittwoch.
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Beim ersten Ministerrat nach dem roten Krisenwochenende übten sich Vertreter aller drei Regierungsparteien in demonstrativer Geschlossenheit. Das Motto: Diese Koalition arbeitet konsequent weiter.
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