Dreierkoalition will liefern

Trotz SPÖ-Krise: Regierung gibt sich optimistisch und betont gute Zusammenarbeit

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) vor dem Ministerrat am Mittwoch.
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Carmen Baumgartner-Pötz

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Beim ersten Ministerrat nach dem roten Krisenwochenende übten sich Vertreter aller drei Regierungsparteien in demonstrativer Geschlossenheit. Das Motto: Diese Koalition arbeitet konsequent weiter.

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