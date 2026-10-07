Behörde warnt vor freilaufendem Puma nahe Münchner Flughafen

In der Nähe des Münchner Flughafens ist möglicherweise eine freilaufende Raubkatze unterwegs. „Nach erster fachlicher Einschätzung könnte es sich um einen Puma handeln“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Erding.

Laut der Kreisbehörde ist die mutmaßliche Raubkatze im Notzinger Moos in der Gemeinde Oberding gesichtet worden. Dies liegt nur wenige Kilometer vom Airport München entfernt. Woher die Katzen stammen könnte, ist nach Angaben der Pressesprecherin völlig unklar. Derzeit gebe es auch keine Erkenntnisse über einen Zirkus in der Region.

Bevölkerung soll sehr vorsichtig sein

Zunächst war noch nicht bekannt, welche weiteren Maßnahmen die Behörden planen und ob es eventuell eine Suchaktion geben soll. Von dem Tier gebe es eine Aufnahme, vorläufig könne diese aber nicht veröffentlicht werden, sagte die Kreissprecherin. Die Polizei berichtete, dass sie über die Sichtung informiert sei. Nähere Informationen lägen aber nicht vor, meinte eine Polizeisprecherin.