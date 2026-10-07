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Wie gesund ist Kaffee wirklich und wie viel Koffein ist unbedenklich?
Laut dem Kaffeereport 2026 konsumieren sieben von zehn befragten ÖsterreicherInnen den Wachmacher täglich.
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Kaffee am Morgen soll wach machen, ein weiterer das Nachmittagstief vertreiben. Doch was steckt hinter der Wirkung von Koffein? Warum vertragen manche mehrere Tassen problemlos, während andere schon nach einem Espresso Herzklopfen bekommen? Und wie viel Kaffee ist eigentlich gesund? Internistin Susanne Kaser erklärt die Wirkung von Koffein auf Gehirn und Körper, mögliche Gewöhnungseffekte und die Frage, ob Kaffee tatsächlich abhängig machen kann.
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Ist stellvertretende Klinikdirektorin der Univ.-Klinik für Innere Medizin I sowie Professorin für Endokrinologie und Diabetologie an der Medizinischen Universität Innsbruck.
© MUI/D. Bullock
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