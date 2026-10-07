„Anna Strigl, was tuasch grad?“: Ein kurzer Anruf bei der Tiroler Influencerin

Als die Tiroler Influencerin unser Anruf erreicht, ist sie gerade beim Grillen bei einem Freund in Mutters. Nebenbei erzählt Anna Strigl von aktuellen Dreharbeiten und ihren Bemühungen, die Content-Produktion ab zu auch mal ruhen zu lassen.

Hört rein in die 2. Folge unseres neuen Podcast-Formats „Was tuasch grad?“. Dieses Mal mit der Tiroler Influencerin Anna Strigl. Jede Woche rufen wir Menschen an, über die man gerade spricht. Spontan. Sie heben ab, egal wo sie sind. So ergeben sich amüsante Gespräche, unterhaltsame Plaudereien und private Einblicke. „Was tuasch grad?“ ab jetzt jeden Samstag auf TT.com und auf gängigen Podcast-Plattformen.

🎧 Podcast | Was tuasch grad? mit Anna Strigl

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