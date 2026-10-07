Israel gedachte der Opfer der Hamas-Massaker vor drei Jahren

Traumatisiertes Land sucht nach Heilung. Österreichs Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger positionieren sich gegen Antisemitismus.

Israel hat am Mittwoch den dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls begangen. Am Ort des Nova-Musikfestivals hielten die Anwesenden um 6.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Auch in Wien wurde am Mittwoch an die Attacken vor drei Jahren erinnert.

„Die Minute, die unsere Leben für immer verändert hat.“

Am Ort des von den radikalislamischen Kämpfern am 7. Oktober 2023 überfallenen Nova-Festivals neigten die Menschen während der Schweigeminute inmitten von Porträts ihrer getöteten Angehörigen und Freunde ihre Köpfe. Katia Zohar, deren 23-jährige Tochter vor drei Jahren getötet wurde, berichtete dort „von der Minute, die unsere Leben für immer verändert hat“. Ihre Tochter Bar habe sie damals angerufen und sie gebeten, abgeholt zu werden, „weil Raketen in der Luft waren“. Später habe sie dann von der Straße aus angerufen und geschrien, „dass sie auf mich schießen“.

Anna Davitashvili spielte bei dem Gedenken an ihren getöteten 25-jährigen Sohn den letzten Techno-Track ab, der damals vor Beginn des Angriffs auf dem Festival ertönte. „Ich fühle ihn hier. Es tut mir so fürchterlich leid, dass ich ihn nicht retten konnte“, sagte die Mutter mit Tränen in den Augen.

Israel reagierte mit massiven Angriffen

Bei den Massakern am 7. Oktober 2023 haben die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas und ihrer Verbündeten 1221 Menschen getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Allein beim Nova-Festival töteten sie mindestens 364 Menschen und nahmen 44 Geiseln.

Israel reagierte mit massiven Angriffen im Gazastreifen, bei denen nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 74.200 Menschen getötet wurden. Trotz einer im Oktober vergangenen Jahres vereinbarten Waffenruhe greift die israelische Armee weiterhin Ziele im Gazastreifen an.

Österreich steht gegen Antisemitismus

Österreich stehe „entschlossen gegen Antisemitismus und jede Form von Judenhass“. „Der Schutz jüdischen Lebens sei Teil unserer besonderen historischen Verantwortung. Gerade jetzt, da wir einen massiven Anstieg antisemitischer Vorfälle verzeichnen, werden wir immer und überall gegen Antisemitismus und Antizionismus aufstehen“, schrieb der Kanzler auf der Plattform X.

Und er betonte: „Wir werden in unserem Engagement nicht nachlassen: für das Durchbrechen der Gewaltspirale, für Frieden und Sicherheit in der Region und für die uneingeschränkte Verbindlichkeit des Völkerrechts. Hass und Terror dürfen niemals siegen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um künftige Generationen von Israelis und Palästinensern vor Trauma und Leid zu bewahren.“