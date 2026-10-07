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Antwort auf oft gestellte Frage
Rechnen sich die Festspiele Erl wirtschaftlich? Eine neue Studie gibt Aufschluss
Die Kulturinteressierten im Festspielhaus Erl kommen je zur Hälfte aus Deutschland und aus Österreich.
© Rita Falk
Von Markus Schramek
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