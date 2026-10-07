Antwort auf oft gestellte Frage

Rechnen sich die Festspiele Erl wirtschaftlich? Eine neue Studie gibt Aufschluss

Die Kulturinteressierten im Festspielhaus Erl kommen je zur Hälfte aus Deutschland und aus Österreich.
© Rita Falk
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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