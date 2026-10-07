Was die Entwicklung von Medikamenten mit der rechten und der linken Hand zu tun hat

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Franzosen Henri Kagan (95) und den Japaner Kenso Soai (76) für entscheidende Grundlagen unter anderem für die Entwicklung von Medikamenten.

„Henri Kagan und Kenso Soai haben eine Lösung für ein über ein Jahrhundert altes chemisches Rätsel geliefert“, erläuterte der Vorsitzende des Nobelkomitees für Chemie, Heiner Linke. Das Rätsel lautet, wie Homochiralität spontan entstehen kann. Chiralität bezeichnet die Tatsache, dass viele Moleküle wie Aminosäuren als zwei Varianten existieren, die sich wie Spiegelbilder zueinander verhalten – vergleichbar mit der rechten und der linken Hand. Die beiden Varianten, die L- und R-Form, weisen völlig unterschiedliche Eigenschaften auf.

An Andockstellen von menschlichen Zellen passt eine Variante eines Moleküls perfekt – wie ein Schlüssel in ein Schloss. Die andere Variante – der seitenverkehrte Schlüssel – passt aber nicht und kann das Schloss mitunter gar beschädigen.

Wirksam contra schädlich

Viele moderne Medikamente werden deshalb gezielt als ein einzelnes so genanntes Enantiomer entwickelt, das die gewünschte Wirkung hat. Die spiegelbildliche Variante, die unwirksam oder unter Umständen sogar toxisch sein kann, wird dagegen möglichst vermieden. In allen lebenden Organismen ist diese so genannte Homochiralität automatisch gegeben.

Bei der Herstellung von Arzneien ließ sich die Entstehung beider Varianten allerdings jahrzehntelang nicht verhindern. Gravierendste Folge dieses Phänomens war der Contergan-Skandal der 1960er Jahre: Während die eine Form des Contergan-Wirkstoffs Thalidomid unter anderem als Beruhigungs- und Schlafmittel verschrieben wurde, führte sein Spiegelbild zu Missbildungen bei ungeborenen Kindern.

Der Natur nachgeeifert

Kagan, der an der Université Paris-Sud forschte, entdeckte schließlich 1986 eine Möglichkeit zur Beeinflussung chemischer Reaktionen. So konnte er einen größeren Überschuss von einem der beiden Spiegelbilder erzeugen.

Soai von der Tokyo University of Science stellte schließlich in einer Veröffentlichung 1995 eine chemische Reaktion vor, die das Potenzial hatte, homochirale Moleküle zu erzeugen. Im Jahr 2003 gelang ihm dann eine Reaktion, bei der tatsächlich nur eine der beiden Varianten gebildet wurde. Abgesehen vom Leben selbst habe noch niemand zuvor dieses Kunststück vollbracht, schreibt das Nobelkomitee.

Nutzen lässt sich das Prinzip – neben der Pharmazeutik – auch in anderen Branchen. So sind etwa viele Duft- und Aromastoffe sowie Pestizide, Herbizide und Fungizide chiral. Die Herstellung der gewünschten Variante in hoher Reinheit steigert nicht nur die Qualität, sondern kann auch Kosten senken.

Drittältester Preisträger in der Geschichte

„Ich freue mich sehr, diese wunderbare Nachricht zum Nobelpreis erhalten zu haben. Das ist einer der aufregendsten Tage meines Lebens“, sagte Soai, als er aus Japan zur Bekanntgabe nach Stockholm zugeschaltet wurde. Er sei sehr erfreut, sich den Preis mit Kagan teilen zu dürfen.

Für Kagan kommt die Ehrung spät im Leben. Dem französischen Magazin L‘Actualité Chimique gestand der Forscher 2013, damit gehadert zu haben, dass er im Jahr 2001 bei einem Nobelpreis für das gleiche Forschungsfeld leer ausging. Damals wurden Kollegen von ihm geehrt. „Ich neige dazu, Diskretion zu bevorzugen, und fühle mich nicht besonders zum Medienrummel hingezogen, aber es stimmt, dass ich in diesem Moment enttäuscht war“, sagte Kagan.