Stark im Job, stark im Team

Mentale Gesundheit ist längst mehr als ein persönliches Thema – sie prägt Motivation, Zusammenarbeit und letztlich auch den Unternehmenserfolg. iDEALTOURS setzt deshalb auf eine Arbeitskultur, die Wohlbefinden und Resilienz gezielt stärkt.

Wer sich psychisch wohlfühlt, ist zufriedener im Job und geht souveräner mit Stress um“, sagt iDEALTOURS-Geschäftsführerin Susanne Neuhauser. Diese Überzeugung ist im Tiroler Familienunternehmen fest in der Unternehmenskultur verankert. Gesundheit wird dabei ganzheitlich gedacht: Neben dem körperlichen Wohlbefinden stehen mentale Stärke, persönliche Entwicklung und ein gutes Miteinander im Mittelpunkt.

Resilienz und Wohlbefinden

Seit Jahrzehnten steht iDEALTOURS für persönliche Beratung, Reiseleidenschaft und Qualität. Eine wesentliche Basis dafür ist ein gesundes, motiviertes und bestens ausgebildetes Team. Seit 2022 trägt das Unternehmen das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und setzt gezielt Maßnahmen, um das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden zu fördern. Eine offene und lernorientierte Fehlerkultur, Teamgeist, klare Strukturen und gegenseitige Unterstützung prägen den Arbeitsalltag. Ein Umfeld, das Sicherheit und Wertschätzung vermittelt, stärkt den Einzelnen ebenso wie das gesamte Team. Wer sich wohlfühlt, bringt Ideen ein, kommuniziert offen und gestaltet das gemeinsame Arbeitsumfeld aktiv mit.

„Wer sich wohlfühlt, bringt Ideen ein, kommuniziert offen und gestaltet das gemeinsame Arbeitsumfeld aktiv mit.“ Susanne Neuhauser, iDEALTOURS-Geschäftsführerin

Diese positive Unternehmenskultur wirkt auch nach außen. Denn ein motiviertes Team schafft Verlässlichkeit, persönliche Beratung und hohe Servicequalität, von der ersten Urlaubsanfrage über die sorgfältige Reiseorganisation bis zur Betreuung vor Ort. Wer Freude an seiner Arbeit hat und sich wertgeschätzt fühlt, kann auf individuelle Urlaubswünsche aufmerksam eingehen und jene persönliche Betreuung bieten, für die iDEALTOURS steht. So wird Mitarbeiterzufriedenheit zu einem wichtigen Faktor für Kundenzufriedenheit und langfristiges Vertrauen.

Coaching und Prävention

Ein besonderes Augenmerk legt iDEALTOURS auf die Prävention psychischer Belastungen. Dafür bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitenden kostenloses Coaching mit erfahrenen Psychotherapeutinnen. Im Mittelpunkt stehen die individuelle Resilienz und praktische Techniken für einen bewussten Umgang mit Stress und herausfordernden Situationen. „Mit unserem Coaching-Benefit öffnen wir uns der Thematik und tragen zur Enttabuisierung bei. Das ist vor allem für die jüngeren Generationen wichtig“, erklärt Neuhauser. Die vermittelten Impulse reichen über den Berufsalltag hinaus und unterstützen auch im Umgang mit persönlichen Herausforderungen. Gleichzeitig stärken sie Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. „Gesunde Mitarbeitende, gesundes Unternehmen“, fasst Neuhauser die Philosophie zusammen.

Flexible Arbeitsmodelle