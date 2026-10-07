Frau zu Boden gestoßen
Fußgängerin (51) in Sillian von Auto erfasst und verletzt
Eine 51-jährige Fußgängerin ist Mittwochfrüh bei einem Verkehrsunfall in Sillian verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr auf einer Gemeindestraße. Eine 29-jährige Österreicherin war mit ihrem Pkw in östliche Richtung unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die am rechten Fahrbahnrand gehende 51-Jährige von hinten erfasste.
Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin zu Boden gestoßen und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Frau wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand laut Polizei kein Schaden. (TT.com)