Fußgängerin (51) in Sillian von Auto erfasst und verletzt

Eine 51-jährige Fußgängerin ist Mittwochfrüh bei einem Verkehrsunfall in Sillian verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr auf einer Gemeindestraße. Eine 29-jährige Österreicherin war mit ihrem Pkw in östliche Richtung unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die am rechten Fahrbahnrand gehende 51-Jährige von hinten erfasste.