Tod einer Pest-Forscherin in Sibirien alarmiert die WHO, Moskau wiegelt ab

Das Misstrauen ist groß. Weil einer Mitarbeiterin eines russischen Pest-Forschungszentrums an Lungenentzündung gestorben war und ein Kollege von ihr ebenfalls erkrankt sein soll, wird über einen Ausbruch der Lungenpest spekuliert. Die russischen Behörden dementieren, doch die Weltgesundheitsorganisation und die USA trauen der Sache nicht.

Die 28 Jahre alte Wissenschafterin am Institut für Pest-Bekämpfung in Irkutsk in Sibirien war am vergangenen Freitag im Krankenhaus der nahegelegenen Stadt Schelechow gestorben. Spekuliert wurde, dass sie sich mit dem Erreger der Lungenpest infiziert haben könnte – womöglich sogar bei einem Laborunfall. Die Behörde dementierte sowohl einen Unfall als auch eine Pestinfektion. Als Todesursache wurde eine Lungenentzündung unbekannter Herkunft angegeben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die USA forderten am Mittwoch mehr Informationen zu dem Todesfall, auch wegen der Medienberichte über einen zweiten Mitarbeiter mit Lungenentzündung. Selbst US-Präsident Donald Trump hat sich mittlerweile eingeschaltet und ein Telefongespräch mit Kremlchef Wladimir Putin angekündigt.

Die WHO bot Russland Hilfe bei der Aufklärung der Ursache an. Man stehe mit den russischen Gesundheitsbehörden in Kontakt und habe technische Unterstützung angeboten, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mit. Ein zeitnaher, vollständiger und transparenter Informationsaustausch im Rahmen der internationalen Gesundheitsvorschriften sei unerlässlich, um widersprüchliche Berichte aufzuklären und eine genaue Einschätzung möglicher Risiken für die öffentliche Gesundheit zu ermöglichen.

Infektion über Tröpfchen übertragbar

Die Lungenpest ist eine schwere Form der Pest. Sie kann entstehen, wenn sich die Infektion mit dem Bakterium Yersinia pestis auf die Lunge ausweitet. Dann ist die Infektion über Tröpfen, etwa Husten, auf andere Menschen übertragbar. Sie ist im frühen Stadium mit Antibiotika behandelbar.

Die russischen Behörden versuchen zu beruhigen. Die Reihenuntersuchungen von Kontaktpersonen der gestorbenen Mitarbeiterin seien fast abgeschlossen. 90 Prozent der Personen unter Beobachtung seien untersucht und keine Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt worden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass die zuständige Behörde. Diese bekräftigte ein weiteres Mal, dass es keinen Laborunfall im Institut zur Bekämpfung von Pestkrankheiten gegeben habe.