Shakira fordert neue Besuchsregel: Piqué soll zu den Kindern fliegen

Weniger Langstreckenflüge für die Kinder: Shakira möchte, dass Gerard Piqué bei kurzen Ferien zu den gemeinsamen Söhnen nach Miami reist. Die Besuchsregelung beschäftigt nun ein Gericht in Barcelona.

Barcelona – Shakira und ihr früherer Partner Gerard Piqué sind erneut vor Gericht zusammengekommen. Am Dienstag, 6. Oktober, ging es in Barcelona um die Besuchsregelung für ihre Söhne Milan und Sasha. Die beiden leben mit der Sängerin in Miami.

Bei kurzen Ferien soll der Vater fliegen

Shakira möchte die Reisen zwischen den USA und Spanien anders aufteilen. Wie ihre Vertretung mitteilte, soll Piqué bei kurzen Ferienaufenthalten nach Miami kommen. Damit würden den Kindern lange Flüge und die damit verbundene Zeitumstellung für Aufenthalte von wenigen Tagen erspart.

Die Sängerin begründet ihren Vorschlag mit dem Wunsch, die schulischen, sozialen und familiären Routinen ihrer Söhne zu schützen. Nach Angaben ihrer Vertretung soll die gemeinsame Zeit mit dem Vater dadurch nicht verkürzt werden. Vielmehr gehe es darum, die Belastung durch die Reisen zwischen den Eltern aufzuteilen.

Vereinbarung von 2022 wird überprüft

Shakira und Piqué hatten ihre Trennung im Juni 2022 bekannt gegeben. Ihre anschließende Vereinbarung wurde im Dezember desselben Jahres gerichtlich bestätigt. Seit April 2023 leben die Kinder mit ihrer Mutter in Miami.