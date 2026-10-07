„Halb du. Halb ich“: Laura Wontorra erwartet ihr erstes Baby

Baby-News bei Laura Wontorra: Die Sportmoderatorin und ihr Partner Riccardo Basile werden Eltern. Auf Instagram verkündeten sie die Schwangerschaft mit einem Ultraschallbild und gemeinsamen Fotos.

Laura Wontorra wird zum ersten Mal Mutter. Die 37-Jährige und ihr Partner, Sportmoderator Riccardo Basile (34), machten die Nachricht am Mittwoch auf Instagram öffentlich. Zu den Bildern schrieben sie: „Halb du. Halb ich.“

Neben einem Ultraschallbild und kleinen rosafarbenen Babyschühchen zeigt der Beitrag das Paar vor einem Sonnenuntergang. Auf den gemeinsamen Fotos ist Wontorras Babybauch zu erkennen.

Wer ist Laura Wontorra?

Laura Wontorra gehört zu den bekannten Gesichtern des deutschen Sport- und Unterhaltungsfernsehens. Sie moderiert Fußballübertragungen und ist vielen Zuschauern auch aus RTL-Sendungen wie „Ninja Warrior Germany“ bekannt. Ihr Vater ist der langjährige Sportmoderator Jörg Wontorra.

Auch ihr Partner arbeitet vor der Kamera: Riccardo Basile ist als Sportmoderator bei Sky bekannt.

Erst die Beziehung, jetzt die Baby-News

Im Sommer hatten sich Wontorra und Basile auf Instagram zunehmend offen als Paar gezeigt. Im September folgte ein gemeinsamer Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis.