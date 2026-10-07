30 Tiere abgenommen
„Über Jahre bekannt“: Vorwürfe gegen Behörden nach Tierabnahme in Achenkirch
Auslöser für die Tierabnahme war ein Stierangriff auf den 44-jährigen Landwirt und seine Cousine ein paar Tage zuvor.
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Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Kontrollen des Amtstierarztes bei einem Bauernhof in Achenkirch. Vergangene Woche gipfelte das in einem Einsatz von Behörden und Polizei. In der Bevölkerung waren die Zustände seit Jahren bekannt – und wurden demnach auch genauso lange gemeldet.