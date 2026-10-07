Illegale Pflegekräfte-Vermittlung, Netzwerk in Südtirol aufgeflogen

29 Festnahmen, 101 Anzeigen, 95 Durchsuchungen und 220 Polizisten im Einsatz in ganz Italien ist die Bilanz einer groß angelegten Operation der Bozner Finanzpolizei gegen ein Netzwerk zur illegalen Rekrutierung von Pflegekräften. Die Bozner Staatsanwaltschaft deckte offenbar eine kriminelle Gruppe auf, die in Südtirol aktiv war und sich auf die Beihilfe zur illegalen Einwanderung und die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte spezialisiert hatte.

Die Durchsuchungen fanden in mehreren italienischen Städten statt – neben Bozen auch in Trient, Udine, Görz, Pordenone, Pisa und Bologna. An der Spitze der Gruppe standen laut den Ermittlern zwei georgische Staatsbürgerinnen. Sie sollen in ihrer Heimat Landsfrauen rekrutiert haben, die auf der Suche nach Arbeit waren. Diese wurden illegal nach Italien gebracht und in Wohnungen untergebracht, die von einem italienischen Staatsbürger aus dem kriminellen Netzwerk zur Verfügung gestellt wurden.

Pflegekräfte häufig ihrer Dokumente beraubt

Anschließend wurden die Frauen an ahnungslose Familien vermittelt, die Haushaltshilfen und Pflegekräfte suchten – vor allem in Südtirol und im Trentino. Für Vertrauen bei den „Arbeitgebern“ sorgte dabei die Tatsache, dass sie sich bei der Suche nach den Arbeitskräften an eine etablierte und offiziell reguläre Arbeitsvermittlungsagentur in Meran gewandt hatten, die von zwei Italienern geführt wurde.