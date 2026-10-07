Fünfmal Platz eins: Fotoclub Lienz räumt bei Tiroler Meisterschaft ab

Vier Lienzer auf den ersten vier Plätzen bei den Farbbildern, dazu Erfolge in Monochrom und mit KI: Der Fotoclub Lienz holte bei der Tiroler Fotolandesmeisterschaft fünf Siege in den Vereinswertungen.

Ein Vierfacherfolg bei den Farbbildern und fünf erste Plätze in den Vereinswertungen: Der Fotoclub Lienz hat bei der 46. Tiroler Fotolandesmeisterschaft der Amateurfotograf kräftig abgeräumt. Insgesamt beteiligten sich 13 Mitglieder des Osttiroler Vereins am Wettbewerb.

Besonders erfolgreich war Markus Mayr. Er gewann die Einzelwertungen für Farbbilder und Monochrombilder und setzte sich auch in der Kombinationswertung der Teilnehmer an die Spitze.

Erfolgreiche Farbbilder

Bei den Farbbildern gingen die ersten vier Plätze an Mitglieder des Fotoclubs Lienz: Hinter Mayr belegten Michael Breschan, Hermann Muigg und Antonia Muigg die Plätze zwei bis vier.

Die schönsten Bilder der Lienzer Fotografen open_in_full © EDITH TEMBLER © Peter L. Pirker (c)2025 © Sonja Klaunzer © Sandra Lassnig © Michaela Waltl © Michael Breschan © MARLIES GLIBER © Markus Mayr © Helmut Niederwieser

Auch in den weiteren Kategorien gab es Spitzenplätze. Günter Bauernfeind wurde in der Sparte PUR Dritter. Bei den KI-Bildern gewann Antonia Muigg vor Hermann Muigg, der außerdem Platz zwei in der Kombinationswertung der Teilnehmer erreichte.

Fünfmal Gold

In den Vereinswertungen holte der Fotoclub Lienz jeweils Platz eins in den Bereichen Farbbild, Monochrombild und KI-Bilder sowie in der Kombination der Teilnehmer und der Vereins-Kombination. In der Sparte PUR erreichte der Club den dritten Platz.