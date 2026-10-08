Erstmals auf Distanz zu Walch
Abwerzger setzt auf Platz eins: „Natürlich wäre ich enttäuscht, wenn wir nicht Erster werden“
Abwerzger schließt eine Koalition gegen die ÖVP nach der Landtagswahl aus. Ziel sei es aber, das verkrustete System in Tirol aufzubrechen.
© Rita Falk
FPÖ-Partei- und Klubchef Markus Abwerzger bezeichnet den Stil seines umstrittenen Parteikollegen Fabian Walch als falsch. Nach der Landtagswahl möchte er mitregieren: entweder als Landeshauptmann oder als Juniorpartner mit der ÖVP.
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