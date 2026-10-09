Umleitung wurde eingerichtet
Erdrutsch verlegte Pitztaler Landesstraße: Aufräumarbeiten abgeschlossen
Erdmassen und Felsbrocken verlegten die Landesstraße.
© Feuerwehr Zaunhof
Nachdem ein Erdrutsch am Mittwochabend die Fahrbahn verlegt hat, musste die Pitztaler Landesstraße (L16) gesperrt werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, blieb die Sperre bis Samstag 12 Uhr aufrecht. Eine Umleitung wurde über die Zaunhofstraße eingerichtet.
Gegen 22.05 Uhr wurde die Straße im Bereich des Weilers Zaunhof am Mittwoch auf einer Breite von zehn bis 15 Metern von Erdmassen und Felsbrocken komplett verlegt.
© Feuerwehr Zaunhof
Warum es zu dem Erdrutsch kam, steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Die Aufräumarbeiten laufen noch. (TT.com)