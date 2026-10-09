Umleitung eingerichtet
Erdrutsch verlegte Pitztaler Landesstraße: Sperre noch bis Samstagmittag aufrecht
Erdmassen und Felsbrocken verlegten die Landesstraße.
© Feuerwehr Zaunhof
Seit ein Erdrutsch am Mittwochabend die Fahrbahn verlegt hat, ist die Pitztaler Landesstraße (L16) gesperrt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bleibt die Sperre noch bis mindestens Samstag, 12 Uhr, aufrecht. Eine Umleitung wurde über die Zaunhofstraße eingerichtet.
Gegen 22.05 Uhr wurde die Straße im Bereich des Weilers Zaunhof am Mittwoch auf einer Breite von zehn bis 15 Metern von Erdmassen und Felsbrocken komplett verlegt.
© Feuerwehr Zaunhof
Warum es zu dem Erdrutsch kam, steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Die Aufräumarbeiten laufen noch. (TT.com)