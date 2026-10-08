Murenabgang im Pitztal: Landesstraße verlegt, Verkehr wird umgeleitet

Spätabends gegen 22.05 Uhr kam es am Mittwoch bei St. Leonhard zu einem Erdrutsch. Dabei wurde die Pitztaler Landesstraße (L16) im Bereich des Weilers Zaunhof auf einer Breite von zehn bis 15 Metern von Erdmassen und Felsbrocken komplett verlegt.

Die L16 musste in diesem Bereich für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Zaunhof stand mit zehn Einsatzkräften im Einsatz. Eine Umleitung wurde über die Zaunhofstraße eingerichtet. Verletzte gab es keine. Die Sperre soll bis zum Donnerstagvormittag aufrecht bleiben. Für die Morgenstunden ist eine Begutachtung durch den Landesgeologen geplant. (TT.com)