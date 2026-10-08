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Kommentar
Nach der Krise kam die Kammer-Reform
Kommentarvon Alois Vahrner
Die Wirtschaftskammer hat sich selbst in ihre bislang schwerste Krise hineinmanövriert. Jetzt sollen Einsparungen und Reformen das ramponierte Vertrauen wiederherstellen.
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