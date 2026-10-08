Kommentar

Nach der Krise kam die Kammer-Reform

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Die Wirtschaftskammer hat sich selbst in ihre bislang schwerste Krise hineinmanövriert. Jetzt sollen Einsparungen und Reformen das ramponierte Vertrauen wiederherstellen.

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