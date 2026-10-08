Behälter zerstört
Fünf Mülltonnen in Innsbruck in Brand gesetzt: Fahndung vorerst ohne Erfolg
Die Mülltonnen wurden durch das Feuer zerstört.
© Daniel Liebl/TT
Innsbruck – Bislang unbekannte Täter setzten am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in Innsbruck insgesamt fünf Mülltonnen in Brand. Die Behälter in der Mittererstraße, Rilkestraße und Nordkettenstraße wurden dabei vollständig zerstört.
Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die Brände rasch löschen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)