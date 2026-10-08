Fünfjähriger in Kaltenbach mit Fahrrad über Treppenabgang gestürzt und verletzt

Kaltenbach – Ein fünf Jahre alter Bub hat sich am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Fahrradunfall im Innenhof eines Wohnhauses in Kaltenbach verletzt. Der Fünfjährige hielt sein Fahrrad am Rand des Innenhofes an, setzte seinen Helm ab und verlor das Gleichgewicht.

Der Bub stürzte über einen rund 1,5 Meter hohen Treppenabgang. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Polizei berichtete von einem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung sowie Abschürfungen. Seine Eltern hielten sich während des Unfalls im Nahbereich auf.