Akademie oder Unterhaus?
Die „Schretors“ glänzen auf vielen Ebenen: Noah ist einer der seltenen Quereinsteiger
2002 heuerten der Weerberger Hannes Aigner (l.) und der Telfer Marcel Schreter (r.) aus dem Unterhaus kommend beim FC Wacker an. Dort wurden beide dann über viele Jahre gefeiert.
© Andreas Pranter
Die Familie Schreter zeichnet den Tiroler Fußball-Weg in vielen Facetten auf. Eine Karriere zwischen der professionellen Ausbildung in der Akademie und dem „wilden“ Leben im Unterhaus.
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