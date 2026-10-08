Auf den Spuren des Widerstands
Besuch aus Kalifornien: Warum die Nachfahrin zweier Bürgermeister zu Gast in Hall war
Christy Neidig (M.) auf Besuch im Haller Rathaus zusammen mit Historikerin Elisabeth Walder (l.) und Bürgermeister Christian Margreiter (r.). In Margreiters Büro hängt bis heute ein Portrait von Neidigs Uropa Theodor Kathrein (hinten).
© Clemens Markart
Paul von Kathrein war Haller Bürgermeister und im Widerstand gegen das NS-Regime aktiv. Als Strafe wurde er zur Zwangsarbeit eingezogen. Seine Enkelin Christy Neidig aus den Vereinigten Staaten war am Mittwoch in Hall zu Besuch – und wandelte auf den Spuren ihrer Vorfahren.
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