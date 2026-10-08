Betrüger gab sich als Chef aus: Firma im Bezirk Imst verlor über 100.000 Euro ins Ausland

Betrüger haben sich per E-Mail als Vorgesetzter einer Buchhalterin im Bezirk Imst ausgegeben und sie zu mehreren Überweisungen aufgefordert. Erst bei der sechsten Zahlungsaufforderung wurde die Frau misstrauisch und erstattete Anzeige.

Ein sogenannter „Chef-Betrug“ hat bei einem Unternehmen im Bezirk Imst einen Schaden von über 100.000 Euro. Eine Buchhalterin erhielt zwischen dem 30. September und dem 7. Oktober mehrere E-Mails, die vermeintlich von ihrem Vorgesetzten stammten.

Unter dessen Identität forderten die unbekannten Täter die Mitarbeiterin an insgesamt vier Tagen zu sechs Auslandsüberweisungen auf. Fünf dieser Transaktionen führte die Buchhalterin durch. Dadurch entstand dem Unternehmen ein Gesamtschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.