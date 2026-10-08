Kommt es zum nächsten Comeback? Vonn überraschend für US-Weltcupteam nominiert

Park City (Utah) – Ski-Superstar Lindsey Vonn ist vom US-Verband überraschend für den A-Kader der anstehenden Weltcup-Saison nominiert worden. Das teilte das Team, das Vonn als eine von 17 Athletinnen und Athleten ins A-Team berief, via Instagram mit. Die Saison beginnt in zweieinhalb Wochen in Sölden. Ein schnelles Comeback von Vonn ist aber nahezu ausgeschlossen, da die 41-Jährige noch immer an den Folgen ihres Sturzes bei der Olympia-Abfahrt im Februar dieses Jahres laboriert.

Ende April hatte Vonn selbst verkündet, dass vor der Saison 2027/28 nichts passieren werde. Im November ist noch eine Operation geplant, bei der Vonn Metall im Bein entfernt sowie ihr Kreuzband ersetzt wird. „Sobald mein Kreuzband repariert ist, dauert es noch einmal sechs Monate“, sagte Vonn damals. Damit wäre auch ein WM-Start im kommenden Jahr in der Schweiz ausgeschlossen.

Im Weltcup hätte Vonn ein persönliches Startrecht. Der Weltverband FIS hatte kürzlich mitgeteilt, dass die 84-malige Weltcup-Siegerin so wie auch Marcel Hirscher eine Wildcard erhalten würde, sollte sie sich zu einem Comeback entschließen. Vonn hatte sich bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo bei einem heftigen Sturz einen komplexen Bruch des linken Schienbeins zugezogen. Wie sie später schilderte, habe nur eine Not-Operation verhindert, dass ihr das Bein amputiert werden musste. Vonn musste mehrmals operiert werden. (APA/dpa)