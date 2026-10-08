Wer baut Tirol morgen?

Die Aufgaben der Architektur verschieben sich: vom Neubau zum Weiterbauen, vom maximalen Komfort zur gezielten Nutzung von Raum und Material. Sechs Stimmen aus Architektur und Gestaltung beschreiben, was das für Tirol bedeutet.

Von Linda Pezzei

In alten Bauernhäusern wurde die Stube beheizt. Vor dem Schlafengehen leitete man ihre Restwärme in die Schlafkammern. Andere Bereiche blieben unklimatisiert. An dieses Prinzip erinnert Architekt Hannes Schroll, wenn er über die Ansprüche an heutige Wohnhäuser spricht: „Jedes Gebäude soll heute alles können: überall gleich warm, gleich komfortabel, gleich perfekt ausgestattet.“ Er regt dazu an, Komfort wieder gezielter einzusetzen. Wenn nicht jeder Quadratmeter vollständig ausgebaut und beheizt wird, lassen sich die verfügbaren Mittel gezielter für Materialien, Handwerk und Details einsetzen.

Wohnen auf kleiner Fläche: In der Innsbrucker Fallbachgasse gliedern ein freistehender Küchenblock, offene Regale und raumhohe Einbauten den Wohnbereich. Planung: topf.studio. © David Schreyer

Muss überhaupt neu gebaut werden?

Wie unterschiedlich Räume innerhalb eines Gebäudes ausfallen können, zeigt sich in seinem Haus Königssee in Schönau: Der Wohnbereich reicht bis unter die dunkel verkleideten Dachflächen, während die Küche unter einer niedrigeren Decke liegt. Schroll setzt beim einzelnen Haus an. Für Stephanie und Alexander Topf vom Innsbrucker topf.studio stellt sich die entscheidende Frage jedoch bereits vor dem Entwurf: Muss überhaupt neu gebaut werden? Das Duo verweist auf leer stehende Erdgeschoße, ungenutzte Dachräume, stillgelegte Gasthöfe und Einfamilienhäuser, in denen nur noch einzelne Personen wohnen. Förder- und Bauregeln müssten Sanierung und Umbau gegenüber Abriss und Neubau attraktiver machen.

Im Haus Königssee in Schönau am Königssee steigt der Wohnraum bis unter die dunkel verkleideten Dachflächen. © Florian Bauer

Ortskerne stärken, Baulücken schließen

Florian Bauer betrachtet das Dorf als Ganzes. Ortskerne zu stärken, Baulücken zu schließen und die Zersiedelung an den Rändern zu begrenzen, sind für ihn drängendere Aufgaben als die Diskussion über vertraute Fassadenbilder. Der Erhalt ist dabei kein Selbstzweck. „Veraltete oder un­geeignete Bausubstanz muss weichen dürfen, wenn dadurch neue Qualität entsteht.“ Beim „Haus im Garten” im Achental ersetzte Bauer einen Freizeitwohnsitz aus den 1950er-Jahren. Zum Ensemble gehört ein kleines, mit Lärchenholz verkleidetes Gar­tenhaus.

Kompakte Wohnmodelle

Die Auseinandersetzung mit dem Bestand macht Neubauten nicht überflüssig. In Niederau entwarf Unisono für die Neue Heimat Tirol vier am Hang stehende Doppelhäuser. Unabhängig davon regt das Innsbrucker Büro für künftige Vorhaben kompaktere, generationengerechte Wohnmodelle an, bei denen die Aufenthaltsqualität wichtiger ist als die reine Fläche. Susi Matt sieht bei Schulen und anderen öffentlichen Bauten Potenzial darin, verschiedene Funktionen gemeinsam unterzubringen. Das Büro bemängelt, dass Gemeinden aus Spargründen Architekturwettbewerbe umgehen.

Weiterbauen in Kematen: Im revitalisierten Zweifamilienhaus treffen rosafarbene Küchenfronten auf Fischgrätparkett und dunkle Möbel. Planung: „he und du“. © Schreyer

Ob ein Haus auf veränderte Lebensumstände reagieren kann, wird bereits im Grundriss angelegt. Elias Walch und Christian Hammerl von „he und du” fragen, ob 150 Quadratmeter Wohnfläche angemessen sind, wenn sie oft nur für einen begrenzten Lebensabschnitt benötigt werden. Bereits bei der Planung sollte berücksichtigt werden, dass sich ein Gebäude später mit einfachen Eingriffen teilen und anders nutzen lässt. In ihrem revitalisierten Zweifamilienhaus in Kematen treffen rosafarbene Küchenfronten auf Fischgrätparkett und dunkle Möbel. Wie stark Einbauten die Raumorganisation bestimmen, zeigt auch die kleine Wohnung von topf.studio in der Innsbrucker Fallbachgasse: Ein Küchenblock steht frei im Raum, raumhohe Schränke und offene Regale gliedern die angrenzenden Bereiche.

Wie Vorschriften den Entwurf beeinflussen, beurteilen die Befragten unterschiedlich. Bauer kritisiert, dass Gesetze, Normen und wirtschaftliche Zwänge den Spielraum für abweichende Lösungen verringern. Elias Walch und Christian Hammerl erleben Bebauungsbestimmungen hingegen mitunter als Anstoß für eine unerwartete Gebäudeform: „Form follows regulations.“ Schroll erläutert am Beispiel eines Vordachs, wie ein einziges Bauteil vor Sonne und Regen schützen, die Fassade gliedern und einen geschützten Aufenthaltsbereich schaffen kann. Bauer fordert Konstruktionen, deren Materialien sich trennen, reparieren und weiterverwenden lassen; he und du wünschen sich eine Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben auf Augenhöhe.

Tirols Muster und Ornamente neu interpretieren

Die Nutzung und die Wahrnehmung eines Gebäudes hängen schließlich auch von Material und Farbe ab. Catherina Bartolucci von meerevilla möchte Tirols Muster und Ornamente neu interpretieren und Materialien häufiger in ihrer ursprünglichen Eigenfarbe zeigen. Weiß werde oft als zurückhaltend verstanden, könne im Bestand jedoch dominanter und kontrastreicher wirken als ein gezielt gewählter Farbton. Sie entwickelte die Farbgestaltung für die von Riccione Architekten geplante Aufstockung und Erweiterung der Landesberufsschule Bregenz. Im Flur bleiben die Holzstützen sichtbar. Ein grüner Boden führt durch den Gang, orangefarbene Rahmen fassen die dunkelvioletten Türen. Die Kontraste machen die Zugänge aus der Entfernung lesbar. Hier zeigt sich im Detail, was die sechs Positionen verbindet: Der Umfang eines Eingriffs ergibt sich aus der Aufgabe, die er übernehmen soll.