Unverständnis im Gemeinderat

Projekt „Nexus“: Stadt Wörgl hat offenbar doppelten Preis für Zentrums-Grundstück bezahlt

In der Sitzung am Mittwochabend nahm der Tagesordnungspunkt zum Baurechtsvertrag für das Projekt „Nexus“ den größten Teil der Zeit ein.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend stand der Baurechtsvertrag für das Zentrumsgrundstück der Stadtgemeinde Wörgl auf der Tagesordnung. Insbesondere der seinerzeitige Kaufpreis für das Grundstück sorgte für Verwunderung.

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