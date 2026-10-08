Unverständnis im Gemeinderat
Projekt „Nexus“: Stadt Wörgl hat offenbar doppelten Preis für Zentrums-Grundstück bezahlt
In der Sitzung am Mittwochabend nahm der Tagesordnungspunkt zum Baurechtsvertrag für das Projekt „Nexus“ den größten Teil der Zeit ein.
© Theresa Aigner
In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend stand der Baurechtsvertrag für das Zentrumsgrundstück der Stadtgemeinde Wörgl auf der Tagesordnung. Insbesondere der seinerzeitige Kaufpreis für das Grundstück sorgte für Verwunderung.
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