Ins Krankenhaus gebracht
Unfall im Klettergarten: 50-Jährige stürzte in Ebbs über felsiges Gelände ab
Ebbs – Eine 50-jährige Kletterin hat sich am Mittwoch gegen 16.35 Uhr bei einem Unfall im Klettergarten „Königreich“ in Ebbs Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Die Deutsche hatte zuvor die anspruchsvolle Route „ZAR“ gemeistert und wurde von ihrem 55-jährigen Kletterpartner abgeseilt.
Nachdem die Frau sicher am Boden angekommen war und sich aus dem Seil ausgebunden hatte, verlor sie plötzlich das Gleichgewicht. Sie stürzte rund drei Meter über felsiges Gelände ab, ehe eine Baumwurzel ihren weiteren Fall stoppte.
Die 50-Jährige erlitt Verletzungen am Rumpf sowie an den Extremitäten. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung Kufstein und die Alpinpolizei wurde sie in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)