Ihr Komplettservice für PV und Batteriespeicher

Die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG bietet ein umfassendes Service für private und gewerbliche Photovoltaikanlagen und Speicher.

Gemeinsam mit erfahrenen und kompetenten Kooperationspartnern erfolgt die professionelle Planung, die Einholung erforderlicher Genehmigungen sowie die fachgerechte Errichtung und Inbetriebnahme von Photovoltaik­anlagen und Speichern.

Die Vorteile eines Batteriespeichers liegen auf der Hand: Diese erhöhen den Eigenverbrauch des eigenen PV-Stroms, indem überschüssiger Sonnenstrom nicht sofort ins Netz eingespeist, sondern für einen späteren Zeitpunkt gespeichert wird. So kann die selbst erzeugte Energie beispielsweise in den Abendstunden für den Betrieb einer Wärmepumpe oder zum Laden eines Elektrofahrzeugs genutzt werden. Gleichzeitig lässt sich eine Spitzenkappung vermeiden, da überschüssiger Strom bei Produktionsspitzen direkt in den Speicher fließt, statt abgeregelt zu werden.

Batteriespeicher-Förderung

Ein zusätzlicher Anreiz ist die TIWAG-Batteriespeicher-Förderung: Seit 01. Juli 2026 unterstützt TIWAG die Anschaffung eines Batteriespeichers mit einem Investitionszuschuss von 100 Euro pro angefangener Kilowattstunde Speicher­kapazität insgesamt mit bis zu 1000 Euro.

Die Verbindung zur Elektromobilität schafft der TIWAG-Onlineshop. Dort finden Interessierte verschiedene Ladelösungen, von Wallboxen bis zu mobilen Ladekabeln. Für TIWAG-Kundinnen und -Kunden besteht zudem die Möglichkeit, vom TIWAG-Mobilitätsbonus zu profitieren.

Mit dem schrittweisen Ausbau des Service-Angebots im Bereich Photovoltaik, Speicher und Elektromobilität erweitert TIWAG das Angebot rund um Erzeugung, Speicherung und intelligente Nutzung von Strom aus PV-Anlagen.

Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei Fragen rund um Energieeffizienz, Sanierung, Heizungstausch, Photovoltaik und Fördermöglichkeiten. Individuell, kompetent und auf Ihre Situation abgestimmt.