Vom Fahrzeug gerutscht
Sprang auf Stapler: 18-Jähriger bei Arbeitsunfall in Prutz schwer verletzt
Prutz – Ein 18-jähriger Lehrling ist am Donnerstagnachmittag in einer Halle eines Holzverarbeitungsunternehmens in Prutz schwer verletzt worden. Er dürfte hinten auf einen von einem 22-Jährigen gelenkten Stapler aufgesprungen und dabei abgerutscht sein, berichtete die Polizei. Der junge Mann verletzte sich dabei am linken Unterschenkel und Knöchel.
Der 22-Jährige sah nach einem plötzlichen Ruck nach hinten und leistete sofort Erste Hilfe. Der Verletzte wurde vom Team des Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)