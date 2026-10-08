Sprang auf Stapler: 18-Jähriger bei Arbeitsunfall in Prutz schwer verletzt

Prutz – Ein 18-jähriger Lehrling ist am Donnerstagnachmittag in einer Halle eines Holzverarbeitungsunternehmens in Prutz schwer verletzt worden. Er dürfte hinten auf einen von einem 22-Jährigen gelenkten Stapler aufgesprungen und dabei abgerutscht sein, berichtete die Polizei. Der junge Mann verletzte sich dabei am linken Unterschenkel und Knöchel.