„Ein erfüllenderer Beruf? Undenkbar.“

Anne Gerasch fand über mehrere berufliche Etappen ihren Traumberuf: Als Instrumentarin sorgt sie für den reibungslosen Ablauf im Operationssaal.

Während der Minuten vor einer Operation dürften die Gedanken vieler Patienten rotieren. Wird alles gut gehen? Mit etwas Glück treffen sie genau dann auf Anne Gerasch. Beruf: Instrumentarin. Berufung: Seelsorgerin, Entertainerin, Ruhepol.

Patienten des „Berlinchens“, wie sich die Deutsche schmunzelnd bezeichnet, dürfte nämlich kaum Zeit bleiben, sich quälenden Sorgen hinzugeben. Voller Empathie erkennt die 45-Jährige, ob ein Patient Ruhe will, oder sich nach Ablenkung sehnt: „Bei Bedarf quatsche ich den Leuten ein Ohr ab, während ich sie für die OP vorbereite.“

Der eine oder andere mag dabei erfahren haben, dass zu Beginn ihrer Ausbildung eine große Portion Optimismus nötig war. Wusste sie doch bereits währenddessen, dass in ihrer Berliner Ausbildungsstätte niemand übernommen würde.

Fließend Tirolerisch

Ein Glück, dass die Diplompflegerin im Rahmen einer Fortbildung den Personalchef der Innsbrucker Universitätsklinik kennenlernte: „Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich Wahltirolerin wurde.“

Während ihrer ersten beruflichen Etappen in der Dermatologie, Gynäkologie und einem Altenheim hatte sie nicht nur mit fachlichen Hürden zu kämpfen: „Der Tiroler Dialekt – ein Kapitel für sich: auffi, ohi, ummi. Es dauerte, bis ich wusste, wohin mich meine Kollegen lenkten.“

Inzwischen spricht Gerasch fließend Tirolerisch und hat ihren Traumjob gefunden: „Anfangs, als ich während eines Praktikums damit in Verbindung kam, war es eher ,Werkzeugausgabe‘ für mich.“

Eine Leistenbruch-Operation dauert knapp 30 Minuten. Eine Lebertransplantation kann sich über zehn Stunden ziehen. Anfangs ist immer eine erfahrene Kraft dabei. So wächst man als Instrumentarin in diesen facettenreichen Beruf hinein. Anne Gerasch, OP-Instrumentarin

Werkzeug in einer Universitätsklinik? Gerasch lächelt: „Ich bin etwa für die Vor- und Nachbereitung von Operationen verantwortlich – von der Hygiene bis zu den Instrumenten. Einen erfüllenderen Beruf kann ich mir nicht vorstellen.“

So versuche sie Patienten Angst zu nehmen, wenn sie diese vor dem Eingriff besucht: „Ich verspreche, dass wir auf sie aufpassen.“ Wenig später sei das Gefühl erhebend, wenn ein Arzt um ein selten genutzten Instrument bittet, und sie es in weiser Voraussicht vorbereitet hat: „Dazu kommt das Team, das sich auffängt, wenn man ein gravierendes Erlebnis aufarbeiten muss.“ Gerasch erinnert sich dabei an ihre erste Transplantation: Nachts um drei war ein Mensch verunfallt. So tragisch das war, ermöglichten seine Organe einem anderen weiterzuleben. Eine belastende Situation, die Dank den Ärzten und anderen erfahrenen Kräften zu einem wertvollen Moment erblühte, weil die den Berliner OP-Neuling quasi an der Hand nahmen und voller Ruhe hindurch manövrierten.

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