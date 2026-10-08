„Auf unserer Station ist kein Tag wie der andere“

Empathie, Fachwissen und Menschlichkeit: Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Christina Trebo begleitet durch einen Tag auf der neu eröffneten neurochirurgischen Station der Innsbrucker Privatklinik Kettenbrücke.

Ruhe und freundliche Gelassenheit gehören für die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Christina Trebo von der neurochirurgischen Station der Innsbrucker Privatklinik Kettenbrücke zu ihrem Job wie ihre Dienstkleidung, weiße Hose und Kasack. „Für die Patienten ist ein Aufenthalt hier bei uns ein Ausnahmezustand. Es ist eine ziemliche Stresssituation.“

Neue Räumlichkeiten

Deshalb versucht das gesamte Pflegeteam, „stets ruhig zu bleiben und den Aufenthalt für die Patientinnen und Patienten so angenehm wie möglich zu machen“.

Die neurochirurgische Station ist frisch in neu umgebaute Räumlichkeiten übersiedelt. Statt 24 Betten gibt es nun 28, und auch die Physiotherapie ist jetzt hier untergebracht. Auf der Neurochirurgie werden Patientinnen und Patienten nach verschiedenen Eingriffen betreut, etwa bei Bandscheibenvorfällen oder Versteifungen der Wirbelsäule. Auch Schmerzpatienten oder frisch Verunfallte liegen hier.

Der Tagesablauf folgt einem strengen Plan. Christina Trebo hat ihren Dienst an diesem Tag um 6.30 Uhr mit der Übergabe vom Nachtdienst begonnen. Danach stehen Blutabnahmen und Vorbereitungen für den Morgen auf dem Programm. Ab acht Uhr folgen Grundpflege, die Kontrolle der Vitalzeichen, d. h. das Messen von Blutdruck, Puls und Temperatur, sowie das Abfragen von Schmerzen nach einer Ratingskala. „Null ist gar kein Schmerz und zehn ist extrem.“ So könne die Schmerzmedikation optimal angepasst werden. Parallel dazu läuft die Visite. Frisch Operierte werden versorgt, andere erstmals mobilisiert. Trotz aller Routine ist Flexibilität gefragt: „Es ist kein Tag wie der andere“, lächelt Christina Trebo.

Teambuilding-Maßnahmen stärken u.a. das harmonische Miteinander auf der Station. © Axel Springer

Zeit für Spaziergang

Die ersten Operationen haben bereits um sieben Uhr morgens begonnen. Anhand einer OP-Checkliste wurden zuvor unter anderem auch noch einmal die Identität und das Patientenband kontrolliert. Gegen 11 Uhr kommen dann meist schon die ersten Patientinnen und Patienten aus dem OP zurück. „Dann werden erneut Vitalzeichen und Schmerzen kontrolliert und der Verband auf Nachblutungen überprüft.“ Mittags unterstützt das Team die Patienten beim Essen, am Nachmittag folgen weitere Kontrollen. Dazwischen klingelt es immer wieder, etwa wenn: „eine Patientin oder ein Patient etwas zu trinken braucht, sich nach einer Wirbelsäulen-OP aber nicht bücken darf oder sich beim Gehen unsicher fühlt.“ Dann geht Christina Trebo mit auf dem Gang spazieren. „Die Zeit nehmen wir uns.“

Konstante Weiterbildung

Am Abend übernimmt der Nachtdienst, aber selbst bei einer ruhigen Nacht ist nichts mit Ausruhen oder Hinlegen. Denn die Betreuung geht rund um die Uhr weiter. Und sie beginnt bei kleinen Annehmlichkeiten. So ist etwa die Aromapflege sehr beliebt. Dafür werden abends einige Tropfen Lavendelöl auf einen Tupfer gegeben. „Das wirkt beruhigend und die Patientinnen und Patienten mögen das sehr gerne.“

Wie anspruchsvoll die Neurochirurgie ist, hat Christian Trebo erst nach ihrer Ausbildung erfahren. „Du kommst neu auf die Station und hast das Gefühl, dass du gar keine drei Jahre Schule gemacht hast, weil du so viel erst in der Praxis und durch erfahrenere Teammitglieder lernst.“ Zusätzlich gibt es einmal jährlich eine Schulung mit den Neurochirurgen, bei der etwa die richtige Mobilisation und Besonderheiten in der Betreuung vermittelt werden.