Notarielle Vorsorge im Fokus

Auf pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen kommen eine Reihe rechtlicher und finanzieller Fragen zu. Erste Anlaufstelle sind die Notare.

Wenn es um Vorsorge im rechtlichen Bereich geht, denken die meisten an die Errichtung eines Testaments. Dabei wird jedoch auf ein Thema vergessen - die rechtliche Vorsorge für den Fall, dass man selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist. So wie es Vorsorgeuntersuchungen für die Gesundheit gibt, sollte man auch in rechtlichen Fragen rechtzeitig Vorsorge treffen und damit Sicherheit schaffen Ein wichtiges Instrument der persönlichen Vorsorge ist die Vorsorgevollmacht. Diese ermöglicht einer Person, im Voraus eine oder mehrere Vertrauenspersonen zu bestimmen, die im Falle der eigenen Handlungs- oder Entscheidungsunfähigkeit in bestimmten Angelegenheiten für einen handeln können. Durch schwere Krankheiten, Demenz oder durch Unfälle verursachte Verletzungen können entsprechende Situationen entstehen.

Eine verbindliche Patientenverfügung muss im Voraus durch eine ärztliche Aufklärung unterstützt werden. Oskar Platter, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg

Die Vorsorgevollmacht kann nur errichtet werden, solange Entscheidungs- und Geschäftsfähigkeit besteht. Wurde keine Vorsorgevollmacht errichtet und der Vorsorgefall tritt ein, gibt es unterschiedliche Arten der (gerichtlich kontrollierten) Erwachsenenvertretung. Eine Vorsorgevollmacht kann nur von Notaren, Rechtsanwälten oder vor einem Erwachsenenschutzverein errichtet werden und muss schriftlich abgefasst sein. „Die bevollmächtigte Person kann in finanziellen Belangen, wie Bankgeschäften oder Immobilienverwaltung, Entscheidungen treffen“, erklärt dazu Oskar Platter, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg. „Andererseits betrifft die Vollmacht auch medizinische Entscheidungen gegenüber Ärzten bezüglich Behandlungen und Operationen. Aber auch bei Alltagsangelegenheiten wie der Vertretung vor Behörden kommt die Vorsorgevollmacht zum Zug.“ Oft wird die Vorsorgevollmacht zusammen mit einer Patientenverfügung errichtet, um festzulegen, welche medizinischen Maßnahmen im Ernstfall nicht gewünscht sind.