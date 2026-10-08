Nach dreistem Helikopter-Diebstahl: Jetzt meldet sich Morgenstern zu Wort

Die Suche nach dem gestohlenen Helikopter von Thomas Morgenstern hält an. Noch gibt es offiziell keine Spur vom Fluggerät des Skisprung-Olympiasiegers, das in der Nacht von 27. auf 28. September aus dem Hangar im Salzburger Mauterndorf gestohlen wurde.

Jetzt meldete sich der Kärntner auf seiner Instagram-Seite selbst zu Wort: „Der dreiste Diebstahl unseres Helikopters hat uns völlig unerwartet getroffen und stellt uns aktuell vor große Herausforderungen. Natürlich bin auch ich sehr daran interessiert, so schnell wie möglich wieder für euch in der Luft zu sein“, schrieb Morgenstern.

Und weiter: „Derzeit laufen die notwendigen Abklärungen und Planungen. Wir hoffen, euch in den kommenden Wochen genauere Informationen darüber geben zu können, wann und in welcher Form unser Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Ich möchte mich persönlich für euer Verständnis, eure Geduld und vor allem für die vielen aufmunternden Nachrichten bedanken, die mich und unser Team in dieser außergewöhnlichen Situation erreichen.“ (TT.com)