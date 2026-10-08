Beste Messe-Pause im TT-Café mit café+co

café+co: beste Kaffeeversorgung auf höchster Qualitätsebene am Stand der Tiroler Tageszeitung.

Beste Partner mit Tradition: Die treuen Abonnentinnen und Abonnenten der Tiroler Tageszeitung werden auf der Innsbrucker Herbstmesse wieder mit hervorragendem Kaffee von café+co in höchster Barista-Qualität verwöhnt.

Die ausgebildeten Baristi von café+co versorgen Messe-Besucherinnen und -Besucher mit einer Extraportion Energie in Form von cremigem Cappuccino und Espresso.

Dank schonend gerösteter Sorten und mit zwei professionellen Profi-Siebträgermaschinen zubereitet kann man in der Halle A im Erdgeschoß am Stand der Tiroler Tageszeitung seine „Beste Pause“ einlegen und den Messe-Rundgang danach mit neuem Elan fortsetzen.

Manuela, Manuel und Johanna freuen sich auf die Besucherinnen und Besucher am TT-Café-Stand der Tiroler Tageszeitung. © Axel Springer