Beste Messe-Pause im TT-Café mit café+co
café+co: beste Kaffeeversorgung auf höchster Qualitätsebene am Stand der Tiroler Tageszeitung.
Beste Partner mit Tradition: Die treuen Abonnentinnen und Abonnenten der Tiroler Tageszeitung werden auf der Innsbrucker Herbstmesse wieder mit hervorragendem Kaffee von café+co in höchster Barista-Qualität verwöhnt.
Die ausgebildeten Baristi von café+co versorgen Messe-Besucherinnen und -Besucher mit einer Extraportion Energie in Form von cremigem Cappuccino und Espresso.
Dank schonend gerösteter Sorten und mit zwei professionellen Profi-Siebträgermaschinen zubereitet kann man in der Halle A im Erdgeschoß am Stand der Tiroler Tageszeitung seine „Beste Pause“ einlegen und den Messe-Rundgang danach mit neuem Elan fortsetzen.
TT-Clubmitglieder erhalten mit ihrer aktuellen TT-Clubkarte am TT-Café je ein Getränk und einen Snack gratis für sich und eine Begleitperson. TT-Clubmitglieder erhalten auch kostenlosen Messe-Eintritt und die Begleitperson zahlt nur 7 statt 9 Euro. Besuchen Sie uns bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr.