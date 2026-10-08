Gestern Servicekraft, morgen Stationsleitung

An Motivation mangelt es Patrizia Stern nicht. Vor ein paar Jahren machte sie noch die Betten von Patienten. Bald wird sie die Verantwortung über eine Station und deren 15 Betten tragen.

In diesen unsteten Zeiten wächst bei vielen der Wunsch nach Beständigkeit. Doch weht der Wind der Veränderung, könnte es mehr Sinn machen Windmühlen zu bauen, als Mauern. Patrizia Stern zählt zu den Menschen, die dieses Credo umsetzen: „Ich bin jemand, der sich gerne ständig mit verändert.“

Ausbildung schadet nie

Kein Wunder, dass die 32-Jährige nach ihrer Ausbildung zum Bachelor in Gesundheitswissenschaften gerade mal ein Jahr in der Pneumologie des Landeskrankenhauses Natters arbeitete, als sie darauf angesprochen wurde, ob sie sich einen Führungsposten vorstellen könnte.

„Ich neige dazu zu ,kopfen‘ und habe anfangs gezögert, ob ich das kann. Ob ich das will“, erinnert sich Stern. Doch rasch setzte sich ein Gedanke durch: „Besser man hat eine Ausbildung in der Tasche, als nicht.“ Ihre Eltern standen ebenso hinter der früheren Klinik-Servicekraft, die Essen austeilte und Betten machte, wie ihre Kollegen.

Inzwischen hat Stern den Posten der stellvertretenden Stationsleitung inne. Ein Zwischenstopp. Denn ab November wird sie Station 4 und mit ihr 15 Betten leiten: „Dort behandeln wir Patienten mit Lungenkarzinomen, Asthma oder COPD.“

Ihre aktuelle Leitung hat Stern zum Vorbild auserkoren: „Sie hat schon viel auf der Station geschaffen.“ Auch Stern schwebt vor Projekte umzusetzen und Kompetenzen bestmöglich zu nutzen.

Patienten weiter im Fokus

Ein Aspekt ist etwa das Team in die Erstellung des Dienstplans zu involvieren. Würde der über deren Köpfe hinweg erstellt, käme es zu ständigem Diensttausch: „Achtet man auf Vorlieben in der Nacht oder am Wochenende und fragt, wie sie arbeiten wollen, ist dies hinfällig.“