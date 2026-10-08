Tirol darf bei Österreichs Sportlerwahl vom Jackpot träumen, nur ein Olympiasieger nicht mehr

Wer tritt sie an, die Nachfolge von Stephanie Venier, Daniel Tschofenig und der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft als Sportler des Jahres? Eine Antwort auf diese Frage bringt die Lotterien-Sporthilfe-Gala am Donnerstag, 15. Oktober, in der Wiener Stadthalle. Seit Donnerstagvormittag, seit der Bekanntgabe der Top 3-Nominierten in den jeweiligen Kategorien, steht fest, dass Tirol wieder eine führende Rolle spielt. Ob’s gar zum Jackpot reichen wird?

Bei den Damen geht jedenfalls Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock als Topfavoritin ins Rennen. Nach Platz drei im Vorjahr kann der Rumerin in diesem Jahr nur noch Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Julia Scheib oder die Mountainbike-Downhill-Dominatorin Valentina Höll den Rang ablaufen.

Bei den Herren sind mit dem Osttiroler Radstar Felix Gall und dem Rumer Kombinierer-Stolz Johannes Lamparter gleich zwei Tiroler in den Top 3, der Dritte im Bunde kommt aus Vorarlberg und heißt Alessandro Hämmerle. Was wiegt also mehr? Galls Plätze zwei und drei beim Giro d’Italia und der Vuelta, Lamparters drei Olympiamedaillen (zweimal Silber, einmal Bronze) und der Gewinn des Gesamtweltcups oder Hämmerles Wiederholung von Olympia-Gold im Snowboardcross. Nicht in die finale Auswahl geschafft hat es freilich ein anderer Snowboard-Olympiasieger: Benjamin Karl.

Bei der Mannschaft sammelten der Hopfgartner Skisprung-Senkrechtstarter Stephan Embacher mit Jan Hörl (Olympia-Gold im Super-Team), die Alpin-Damen Ariane Rädler/Katharina Huber (Olympia Gold Team-Kombination) und Österreichs Fußball-Meister und -Cupsieger LASK die meisten Stimmen.

Mit Jasmin Plank (Sportlerin des Jahres mit Behinderung), Skeleton-Betreuer Michael Grünberger und Rodel-Coach Christian Eigentler (beide Trainer des Jahres) dürfen drei weitere Tiroler von einem Premieren-Titel träumen.

Die Wahl berücksichtigt Athlet:innen und Teams, die zwischen 29. September 2025, dem Stichtag der vergangenen Wahl, und 22. September 2026 durch außergewöhnliche sportliche Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Auf den Kandidat:innenlisten – zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe von Mitgliedern von Sports Media Austria und mit Input der Österreichischen Sporthilfe, der ORF-Sportredaktion für das Behindertenmagazin sowie Special Olympics – standen in diesem Jahr je 24 Sportlerinnen, Sportler und Teams sowie elf Sportler bzw. acht Sportlerinnen mit Behinderung und je neun Special Olympics Sportlerinnen und -Sportler.