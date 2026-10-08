Ein offenes Ohr für jede Frage

In der onkologischen Pflege zählen Fachwissen, Vertrauen und Zeit für Fragen, die Betroffene beschäftigen.

Von Natalie Hagleitner

Barbara Birkner begleitet als Cancer Nurse an der Onkologischen Tagesklinik am Landeskrankenhaus Hall Betroffene und Angehörige, erklärt Behandlungsabläufe und unterstützt im Umgang mit Beschwerden und Belastungen im Alltag.

Begleitung, die Sicherheit gibt

Manche Patient:innen kommen über Jahre wöchentlich oder alle zwei Wochen zur Therapie. „Man lernt sich dann recht gut kennen“, erzählt Birkner. Diese Vertrautheit helfe, aktuelle Bedürfnisse wahrzunehmen und individuell darauf einzugehen. Viele Fragen betreffen Nebenwirkungen: Vorstellungen von ständiger Übelkeit und Haarausfall machen Angst. Birkner erklärt, dass sich Beschwerden heute vielfach durch begleitende Medikamente vorbeugen oder lindern lassen. Auch Essen sei ein Thema, beispielsweise bei offenen Stellen im Mund oder fehlendem Appetit. Die Begleitung reicht über die Behandlung hinaus und schließt Angehörige ein. Birkner versteht sich als Bindeglied zwischen den Betroffenen und dem Behandlungsteam. Bei Bedarf vermittelt sie Unterstützung durch Sozialarbeit, Psychologie oder Diätologie sowie Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Angeboten außerhalb des Krankenhauses. Bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz könne beispielsweise die Sozialarbeit direkt im Haus helfen.

„In der onkologischen Pflege lernen wir Patient:innen durch den regelmäßigen Kontakt gut kennen, können auf ihre Bedürfnisse individuell eingehen und herausfinden, welche Unterstützung sie brauchen.“ Barbara Birkner, DGKP, Cancer Nurse am LKH Hall