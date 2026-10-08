Der ÖAMTC bietet mehr als nur eine Mitgliedschaft

Für Neumitglieder: Jetzt beitreten und bis zu 3 Monate geschenkt bekommen.

Schnelle Hilfe im Ernstfall, kompetente Beratung und zahlreiche Vorteile im Alltag: Der ÖAMTC bietet seinen Mitgliedern ein umfassendes Servicepaket.

Klassiker: ÖAMTC Pannenhilfe

Wenn das Fahrzeug liegen bleibt, zählt jede Minute. Mit seiner rund um die Uhr verfügbaren Pannenhilfe sorgen die Gelben Engel dafür, dass Autofahrerinnen und Autofahrer rasch wieder mobil werden. Unabhängig davon, ob sie mit Pkw, Motorrad oder einem anderen Fahrzeug bis 3,5 Tonnen unterwegs sind: In mehr als 80 Prozent aller Pannenfälle kann direkt vor Ort geholfen werden.

Rechtliche Beratung inklusive

Clubmitglieder erhalten auch kostenlose Rechtsberatung zu Fragen rund um Auto, Verkehr und Reisen. © ÖAMTC

Doch der Mobilitätsclub versteht sich nicht nur als Helfer bei technischen Problemen. Mitglieder erhalten auch kostenlose Rechtsberatung zu Fragen rund um Auto, Verkehr und Reisen. In dringenden Notfällen stehen die Club-Juristinnen und -Juristen sogar außerhalb der regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.

Mobil mit dem Clubmobil

Mit einem Clubmobil bleiben Mitglieder nach einem Schadensfall mobil. © LUKAS LORENZ

Kommt es zu einer Panne oder einem Unfall und das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit, stellt der ÖAMTC österreichweit eines von rund 400 sogenannten Clubmobilen kostenlos für die Weiterfahrt bereit. Damit bleiben Mitglieder auch in schwierigen Situationen flexibel.

Versicherung & Technik-Check

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Versicherungsleistungen. Der Club berät umfassend zu Reise-, Fahrzeug- und Personenversicherungen und bietet dabei attraktive Preis-Leistungs-Verhältnisse. Die Technischen Dienstleistungen wie beispielsweise die § 57a – Überprüfung (das „Pickerl“) genießen seit Jahren großes Vertrauen. Die Clubtechnikerinnen und -techniker überprüfen exklusiv für Mitglieder die Fahrzeuge mit modernsten Diagnosegeräten.

Reiseplanung leicht gemacht

© ÖAMTC

Auch für Reisefreudige bietet der ÖAMTC zahlreiche Vorteile. Mit der exklusiven App „Meine Reise“ erhalten Mitglieder Unterstützung bei der Urlaubsplanung. In Kombination mit den kostenlosen Reiseinfo-Sets sind Clubmitglieder schon bei der Reiseplanung optimal unterstützt und beraten, speziell bei Urlauben innerhalb Europas.

Sparen mit der Clubkarte

Mitglieder profitieren darüber hinaus von zahlreichen Vergünstigungen bei Vorteilspartnern im In- und Ausland. Ob im Kino, Restaurant, Hotel oder Veranstaltungen: Mit der Clubkarte lassen sich im Alltag und auf Reisen spürbare Einsparungen erzielen.

Mitgliedschaft und Schutzbrief

© ÖAMTC

Um nur € 175,10,- (Auto-Mitgliedschaft mit Schutzbrief) sind Clubmitglieder das ganze Jahr über perfekt geschützt. Denn wer regelmäßig unterwegs ist, profitiert von einem umfassenden Sicherheitsnetz. Die Kombination aus ÖAMTC-Mitgliedschaft und Schutzbrief sorgt dafür, dass Hilfe oft nur einen Anruf entfernt ist – in Österreich ebenso wie auf Reisen im Ausland.

Der ÖAMTC bleibt damit für viele Menschen weit mehr als ein Pannenhelfer: Er versteht sich als umfassender Begleiter für Mobilität, Reisen und Sicherheit im Alltag.

Die Mitgliedschaft, die zu Ihnen passt: Je nach Alter und Bedürfnissen. Der Club bietet zahlreiche Mitgliedschaftsarten. Jetzt schon beitreten und bis Ende 2027 von den vielen Vorteilen des Clubs profitieren.