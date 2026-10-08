Gitarren, Glam und große Hits: 10 Bilderbuch-Songs, die man kennen sollte

Von den bescheidenen Indie-Rock-Anfängen bis zum Aufstieg zur größten österreichischen Band der Welt: Bilderbuch sorgen seit 20 Jahren für ausverkaufte Tourneen und Genre-überschreitende Songs. Rechtzeitig zum neuen Album „∞+1“ stellen wir zehn Songs der Band aus Oberösterreich vor, die man im Ohr haben sollte, um die „Hitmaschin“ zu verstehen.