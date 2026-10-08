Vom Indie-Rock zur Kult-Band
Gitarren, Glam und große Hits: 10 Bilderbuch-Songs, die man kennen sollte
Seit Jahren mit der „Maschin“ unterwegs, jetzt erscheint Album Nummer neun: Bilderbuch zählen zu den prägendsten Popbands Österreichs.
© Ostermann
Von den bescheidenen Indie-Rock-Anfängen bis zum Aufstieg zur größten österreichischen Band der Welt: Bilderbuch sorgen seit 20 Jahren für ausverkaufte Tourneen und Genre-überschreitende Songs. Rechtzeitig zum neuen Album „∞+1“ stellen wir zehn Songs der Band aus Oberösterreich vor, die man im Ohr haben sollte, um die „Hitmaschin“ zu verstehen.
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