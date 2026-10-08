Erdbebenserie in Tirol setzt sich fort: Leichte Nachbeben in Hall registriert

In der Nacht auf Mittwoch hat ein deutlich spürbares Erdbeben der Magnitude 3,7 zahlreiche Menschen aus dem Schlaf gerüttelt. Es war 3.10 Uhr, als in Hall die Erde bebte. Die Erschütterungen waren in weiten Teilen des Inntals deutlich zu spüren. Es folgten weitere schwächere Nachbeben in den Stunden nach dem Ereignis. Auch in der Nacht auf Donnerstag setzte sich die Erdbebenserie fort. Das stärkste Nachbeben erreichte um 2.19 Uhr eine Magnitude von 1,7.

Auch dieses Nachbeben wurde in Hall verortet – in einer Tiefe von 7 Kilometern, wie die GeosphereAustria berichtet. Zudem registrierten die Messstationen eine weitere Erschütterung mit einer Magnitude von 0,7. Wahrnehmungen durch die Bevölkerung sind bei dieser Stärke eher nicht zu erwarten. Unter der Magnitude 2 werden Erdbeben normalerweise nur von Messgeräten registriert. Nur bei sehr günstigen Bedingungen bemerken Menschen ein Beben in dieser Stärke.

Erdbeben nach einem stärkeren Ereignis sind zu erwarten, erklärt die Seismologin Rita Meurers von der GeosphereAustria im Gespräch mit der TT. „Offenbar sind noch Restspannungen vorhanden, die sich stufenweise lösen“, so die Expertin. Solche Nachbeben treten oft kurz nach dem Hauptbeben auf, können jedoch noch Monate später registriert werden.