Tirol steht dir. Seit 25 Jahren.

Man sieht sie – und weiß sofort: Da ist jemand, der Tirol liebt. Die Star Mütze mit ihrem Schneeflockenmuster ist ein Erkennungszeichen – für Menschen, die hier daheim sind, und für jene, die immer wieder gerne hierherkommen.

Es gibt Dinge, an denen man hängt. Weil sie an den ersten Tag auf dem Snowboard erinnern. An einen Urlaub, an den man besonders gerne zurückdenkt. Oder an den Menschen, der sie einem geschenkt hat. Eine Mütze voller Erinnerungen.

Die Geschichte der Tirol Star Mütze begann mit einer Werbeaktion für die Snowboard-Szene und zunächst nur 500 Stück. Als sie 1999 beim Air & Style verteilt wurde, wollten bald auch andere eine haben. Immer wieder kam die Frage: Wo kann man die kaufen? Aus dieser Nachfrage entstand die Idee für den Tirol Shop, der 2001 eröffnete.

Eigene Jubiläumskollektion

Am 11. November feiert der Shop seinen 25. Geburtstag. Sein Bestseller ist inzwischen auf Köpfen weit über Tirol hinaus zu finden. Manche tragen damit ein Stück Zuhause durch die Welt. Andere erinnern sich an einen Ort, an den sie gerne zurückkommen.

Zum Jubiläum gibt es eine eigene Star Kollektion: Neue Mützen und beliebte Klassiker, dazu Wollpullover, Merinoshirts und hochwertige Accessoires im vertrauten Schneeflocken-Design. Gefeiert werden auch die Menschen und ihre Geschichten mit der Star Mütze.