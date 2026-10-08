Tirol hat gewählt: Dieses Ausflugsziel geht für „9 Plätze – 9 Schätze“ ins Rennen

Bereits zum 13. Mal sucht die ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ am Nationalfeiertag den schönsten Platz Österreichs. Die Tirolerinnen und Tiroler haben beim Voting entschieden, wer Tirol beim bundesweiten Finale Ende Oktober vertritt.

Anfang Oktober konnten die Tirolerinnen und Tiroler abstimmen, welches Ausflugsziel für die bundesweite Entscheidung von „9 Plätze – 9 Schätze“ ins Rennen geht. Das Voting ist nun beendet und die Bundesland-Sieger sind gewählt: Die Festung Kufstein vertritt Tirol im Finale am 26. Oktober 2026. Das Kufsteiner Wahrzeichen konnte sich gegen den Rifflsee im Pitztal und das Fotschertal, ein Seitental im Sellrain, durchsetzen.

Die Festung Kufstein ist heuer „Tirols schönster Platz“. © Axel Springer

Die Festung Kufstein prägt seit Jahrhunderten das Stadtbild. Die Ursprünge der Anlage reichen bis ins Mittelalter zurück. Das Wahrzeichen zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Tirols und bietet einen Blick über Kufstein sowie das Inntal.

Im Rahmen einer Pressekonferenz gab der ORF am Mittwoch die neun Landessieger bekannt. Diese Plätze gehen am Abend des Nationalfeiertags für ihr jeweiliges Bundesland an den Start. (TT.com)